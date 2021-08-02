رئيس البرلمان العراقي ونظيره الأردني يؤكدان أهمية دعم مخرجات القمة الثلاثية

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ونظيره الأردني، اليوم الإثنين، أهمية العمل النيابي لدعم مخرجات القمة الثلاثية، والتعاون الثنائي لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تلقت "الدستور" نسخة منه أن "رئيس مجلس النواب، التقى نظيره الأردني عبد المنعم العودات في العاصمة الأردنية عمّان، وبحضور وفد نيابي".

وأضاف أن "الحلبوسي والوفد المرافق له عقدوا اجتماعاً في مقر مجلس النواب الأردني حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستمرار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الأمن والسياسة والاقتصاد، ودعم الاستثمار والمستثمرين في كلا البلدين، والتعاون في المجال الصحي لتجاوز أزمة جائحة كورونا".

وأكدت المباحثات، وفقا للبيان، أهمية العمل النيابي لدعم مخرجات القمة الثلاثية، والتعاون الثنائي لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، والتنسيق المشترك وتوحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية في المحافل الدولية كافة.

وثمّن الحلبوسي دعم المملكة والملك عبد الله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين؛ من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.

من جهته، عبَّر رئيس مجلس النواب الأردني عن أن موقف جلالة الملك والشعب الأردني كان وما زال وسيبقى داعماً للعراق ووحدة شعبه وسيادته على كامل أراضيه، مهنئاً باسم الشعب ومجلس النواب الأردني الشعبَ العراقي والقوات العراقية بقدرتها على مواجهة الإرهاب وتحقيق الانتصار، كما أكد دعمَ المملكة للعملية الديمقراطية في العراق وإجراء الانتخابات المبكرة النيابية القادمة.

جدير بذكر أن القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، التي استضافتها بغداد، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، تشكل نواة لتحقيق تكامل عربي مشترك وخطوة مهمة على طريق التعاون وتوثيق علاقات الشراكة على الصعد كافة.

كما جرى - خلال اللقاء - بحث جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لاسيما التركيز على القمة الثلاثية وما حملته من رسائل إيجابية ستنعكس على الشعوب، إلى جانب آليات تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين وتفعيل التنسيق بين اللجان النيابية للنهوض بالأداء النيابي.