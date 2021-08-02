تجديد حبس طالب لاتهامه بقتل صديقه بمنشأة ناصر 15 يومًا

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس طالب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه أمام المارة بسبب قيامة بالحديث عنه في غيابه بمنشأة ناصر.

كانت النيابة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها لاستكمال التحقيقات، ووجهت للمتهم تهمة القتل، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة وتفريغها وإعداد تقرير مفصل عنها.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بمقتل طالب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة طالب «هـ.ع» 15 عاما، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، صديق المجني عليه، طالب 16 عاما.

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه قيام خلالها المتهم بقتل المجني عليه أمام المارة وفر هارباً، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث منشأة ناصر من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف المتهم، أن المجني عليه كان دائم الحديث عنه في غيابه، وأثناء سيرة فى الشارع شاهده فذهب إليه لمعاتبته، لافتًا أنه أثناء معاتبته حاول المجني عليه الانصراف، فاستل مطواة وقام بذبح صديقة أمام المارة، وتم بإرشاد المتهم العثور على السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.