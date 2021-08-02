قوته 2.9 على مقياس ريختر.. التفاصيل الكاملة لـ «زلزال 6 أكتوبر»

تصدر الزلزال الذي حدث منذ قليل البحث على محرك البحث العالمي “جوجل”، وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الإثنين، هزة أرضية بقوة 2.9 على مقياس ريختر فى القاهرة الكبرى على بعد 15 كم جنوب غرب مدينة السادس من أكتوبر فى تمام الساعة التاسعة و38 دقيقة.

ووفقًا لما أعلنه المركز القومى للبحوث الفلكية: " إنه لَم يصل للمعهد أى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة أن الهزة سطحية.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، فى بيان صحفى له أن الزلزال كان بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

وأشار الدكتور جاد القاضي أنه ولَم يصل للمعهد أى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة الهزة سطحية.

ونظرًا لخوف الكثيرين من الزلزال تقدم “الدستور” نصائح يجب إتباعها عند حدوث أي زلزال وهي كالتالى:

1- قم بحماية نفسك من الأجسام المتساقطة تحت "مكتب أو طاولة خشبية"، وإن كانت غير متوفرة فعليك الإستناد إلى جدارِ متين ومُدعم مُقاوم للانهيار.

2- عند حدوث زلزال حاول دائماَ حماية رأسك، وكُن يقظاَ ومنتبهاَ لاحتمالية تساقط أجزاءٍ من السقف، أو بعض الأجسام المُعلقة، ما قد يُعرضك للأذى.

3-ابتعد عن النوافذ والأبواب الزجاجية والمرايا والخِزانات والدواليب فهي مُعرضة للسقوط.

4-لاتستعمل اللهب او الشموع او الكبريت اذا انقطعت الكهرباء خلال الهزة، فأنت لا تضمن حدوث تسريبٍ للغاز في تلك اللحظة.

5- عند حدوث زلزال وانت في المطبخ فعليك أولا إطفاء الموقد ثم الإختباء بسرعة تحت أي منضدة أو طاولة.

6- عند حدوث زلزال حاول طمأنة من حولك وإرشادهم لكيفية التصرف لحمايتهم من المخاطر.