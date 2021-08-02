«البترول»: توصيل الغاز الطبيعي لـ1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام الحالي

قال المهندس طارق الملا، وزير البترولة والثروة المعدنية، إن خطة توصيل الغاز الطبيعى خلال العام المالي الحالي، تستهدف إضافة 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة للوحدات العاملة بالغاز الطبيعي، من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة بالتوسع في استخدامات الغاز بالمنازل، والالتزام بتركيب عدادات مسبقة الدفع للعملاء الجدد سواء أكان النشاط تجاريًا أو صناعيًا أو منزليًا.

كما استعراض الوزير الدور المنوط بقطاع البترول في مبادرة "حياة كريمة"، مشددا على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني الموضوع.

وأوضح "الملا"، أنه تم تركيب 426 ألف عداد مسبوق الدفع حتى الآن، ما يوفر للعملاء عمليات ضبط الاستهلاك ومتابعته باستمرار، مؤكدًا على أهمية الالتزام بمعدلات التنفيذ وفق الخطط الموضوعة في ظل الوعى القومى بأهمية تلك الخدمة الحضارية، وما تحققها من عوائد اقتصادية للمواطن والدولة، منها تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة بتقليل استهلاك البوتاجاز ومن ثم تقليل استيراده فى ظل معدلات التوصيل المليونية غير المسبوقة التي يُحققها المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال السنوات الثلاث الأخيرة مستفيدًا من الزخم والدعم الذى توفره الدولة وكذلك قرار تقسيط التكلفة التى يتحملها العميل ضمن المناطق التى يدخلها المشروع لأول مرة على ست سنوات بواقع 30 جنيهًا شهريًا.

ولفت إلى أن الإسراع بأعمال توصيل الغاز الطبيعى المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع الأول بمصر، له أولوية أولى فى ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالمبادرة لتحقيق نقلة نوعية يستحقها أهلنا فى ريف مصر، منوهًا بأن توصيل الغاز الطبيعى ضمن المبادرة جارٍ حالًيا في 14 قرية، وهناك 245 قرية جارٍ التحضير للبدء فيها فور انتهاء أعمال الصرف الصحي بها.

كما تم استعراض موقف المهمات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال، وشدد على أهمية الإعداد الجيد للكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ أعمال التوصيل في المبادرة سواء بالنسبة لشركات التوصيل التابعة لقطاع البترول أو الشركات التابعة للقطاع الخاص.