الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

111 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سنغافورة

كورونا في سنغافورة
كورونا في سنغافورة

سجلت وزارة الصحة السنغافورية، 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 65 ألفا و213 حالة.
وأوضحت الوزارة - وفقا لشبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، اليوم الإثنين - أن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 106 حالات انتقلت عدواها محليا، و5 حالات وافدة من الخارج، تم تشخيص 3 حالات منها فور الوصول، فيما ظهرت أعراض المرض على حالتين خلال فترة العزل، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 37 حالة.

كورونا حول العالم 

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و224 ألفا و15 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 35 مليونا و2148 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 613 ألفا و224 حالة.​
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

حقيقة التلاعب فى كراسات إجابة طلاب الثانوية أثناء التصحيح لتغيير الدرجات

قرار من النيابة ضد المتحرش بـ«فتاة المعصرة»

غدًا... وزيرة التعاون الدولي تُشارك في اجتماع المجموعة الإفريقية

طالبات «الأدبي» يحتفلن مع «العلمي» بانتهاء الامتحانات بالإسكندرية

حادث سير لسيارة تحمل صندوقي امتحانات ثانوية بالمنيا.. والتعليم تحتسب وقت إضافي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 2-8-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

3 وفيات و2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)