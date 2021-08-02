111 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سنغافورة

سجلت وزارة الصحة السنغافورية، 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 65 ألفا و213 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لشبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، اليوم الإثنين - أن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 106 حالات انتقلت عدواها محليا، و5 حالات وافدة من الخارج، تم تشخيص 3 حالات منها فور الوصول، فيما ظهرت أعراض المرض على حالتين خلال فترة العزل، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 37 حالة.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و224 ألفا و15 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 35 مليونا و2148 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 613 ألفا و224 حالة.​

