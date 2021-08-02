الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ممثل الصحة العالمية بلبنان: نسارع في توفير لقاحات كورونا

لقاح
لقاح

قالت الدكتورة إيمان شنقيطي ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، إنه لابد من الإسراع في وتيرة توفير لقاحات كورونا من أجل احتواء الفيروس والحد من تحوراته.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين عبر الفيديو كونفرانس حول مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط؛ لمناقشة آخر مستجدات الجائحة في الإقليم.

وأضافت شنقيطي: "أن المنظمة تحاول توفير الدعم، ومراقبة قدرات المنظومة الصحية والحالة الصحية للسكان مثل تتبع مؤشرات الصحة، وكسب التأييد لجمع التبرعات لفيروس كورونا، حيث إن فيروس كورونا لم ينته بعد ولابد من الحفاظ على التدابير الوقائية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامات والتباعد البدني".

وأوضحت أنه يجب أخذ التطعيم لأن البيانات توضح أن الحاصلين على جرعتي اللقاح أقل عرضة للإصابة بالفيروس وإذا أصيبوا بالمرض فإن الفيروس يكون خفيفًا، مؤكدة أنه قد تسلمنا 4.5 مليون جرعة من اللقاح، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة اللبنانية.

وتابعت: "نحاول أن نغطي الفجوة بـ2.5 مليون جرعة أخرى للحد من دخول المستشفيات والحد من المتحورات، والأزمة لا تتعلق بالقطاع الصحي فقط، ولكن تتعلق بأمور أخرى، والمستشفيات تشهد موجة جديدة من الإصابات، وستواجه المستشفيات مشكلة كبيرة في التشغيل عند ازدياد الإصابات في هذه الموجة الكبيرة".

من جهتها.. أعربت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عن قلق المنظمة من عدم التوزيع العادل للقاحات كورونا على مستوى العالم، لافتة إلى استمرار جائحة فيروس كورونا في حال عدم التوزيع العادل للقاحات.

وأكدت خطورة متحور دلتا بلس، لافتة إلى زيادة أعداد مصابي الفيروس في الدول التي دخلها متحور دلتا بلس والضغط على المنظومة الصحية، مناشدة الدول وكذلك المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والحرص على التباعد الاجتماعي وكافة التدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت الحجة إمداد دول الإقليم بداية من الشهر الجاري وحتى سبتمبر المقبل بدفعات متنوعة من لقاحات فيروس كورونا لدول إقليم شرق المتوسط.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

حقيقة التلاعب فى كراسات إجابة طلاب الثانوية أثناء التصحيح لتغيير الدرجات

قرار من النيابة ضد المتحرش بـ«فتاة المعصرة»

غدًا... وزيرة التعاون الدولي تُشارك في اجتماع المجموعة الإفريقية

طالبات «الأدبي» يحتفلن مع «العلمي» بانتهاء الامتحانات بالإسكندرية

حادث سير لسيارة تحمل صندوقي امتحانات ثانوية بالمنيا.. والتعليم تحتسب وقت إضافي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 2-8-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

3 وفيات و2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)