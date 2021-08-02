«الدولي للمناخ الأخضر» يناقش مؤشرات الوصول لمستقبل مستدام

أعلنت الدكتورة منى فؤاد ابراهيم، الرئيس التنفيذي والمؤسس للمؤتمر الدولي الأول للمناخ الأخضر، والذي سينطلق يومي 8 و9 سبتمبر المقبل، أن أولى جلسات المؤتمر تناقش "التخطيط الحضارى الذكى والبنية التحتيه الخضراء المستدامة"، بعنوان "مؤشرات الوصول إلى مستقبل مستدام ذكى"، حيث يتحدث بالجلسة الأولي للمؤتمر الدكتور جان ليكان المدير التنفيذى لمشاريع تدوير المخلفات بشركة IDOM الإسبانية، الرائدة في البينة التحتية بأكثر من 17 دولة وخمس قارات، ونفذت أكتر من 30 ألف مشروع فى 132 دولة، بالإضافة إلى الدكتور فرانسيسكو رامالهيرا المدير التنفيذى لشركه Enova/Veolia والمتخصصة بالإدارة المثلى للموارد وتصميم الحلول الذكية الرقمية المستدامة للمرافق والمياه والمخلفات وكفاءة الطاقة للمبانى التى تساهم فى التنمية المستدامة للمجتماعات والصناعات.

وأشارت فؤاد، إلى أن الجلسه الأولي بالمؤتمر تناقش متطلبات تحويل المدن القائمه الى مدن ذات تقنيات ذكيه، بهدف تحويلها لمدن خضراء وقابله للاداره بشكل مستدام 'من خلال تحليل الوضع الراهن والمستقبلى وتحديد الاستراتيجيات والاهداف والخطط التنفيذيه، بالاضافه إلي عديد المحاور الهامه والتي تهم الاقتصاد الأخضر.

وأضافت فؤاد، إلي أن الجلسه يشارك فيها الدكتور اسما بوجيما مدير التشغيل بشركه Dulsco الرائده فى توفير الحلول البيئيه لمعالجة الصرف الصحى و أعاده تدوير المخلفات الصناعيه، اضافه إلي الدكتور اليكسندر ستفارس مدير الطاقه والتنميه البيئيه بشركه Intercement، والدكتور باسم ناصوحى المستشار البيئى بأماره الفجيره وعضو مجلس اداره جامعه الشارقه بالامارات، والمهندس حسن يونس الخبير بمجلس الامارات للمبانى الخضراء.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه استنادًا إلى التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر بوزارة، ومن خلال منظومة ‏الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، تلاحظ انخفاض ‏مؤشر جودة الهواء بسبب تأثير العوامل الجوية، حيث الهدوء النسبي للرياح مع التهوية ‏الرأسية السيئة وساعد ذلك على تركيز الملوثات من المصادر المحلية المختلفة في ‏ساعات الصباح الباكر ومع دخول ساعات الليل.

ولفتت الوزيرة، في بيان اليوم الإثنين، إلى أنه متوقع أن تستمر هذه الحالة خلال ٤٨ ‏ساعة القادمة ليبدأ التحسن التدريجى بداية من يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021.‏