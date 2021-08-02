الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الجيزة يواصل حملاته لضبط حائزي المواد المخدرة بأنحاء المحافظة

حملة امنية
حملة امنية

شن ضباط مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، لضبط المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، أسفرت عن ضبط 24 متهما بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة، والحشيش، والهيروين، والاستروكس، بالإضافة إلى هواتف محمولة ومبالغ مالية.

واعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة للاتجار بها وترويجها بين عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، والتحفظ على المضبوطات لفحصها، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

كانت أحالت النيابة العامة بوسط القاهرة، بائع إلى محكمة الجنايات، بعد القبض عليه متلبسًا بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها.

كانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص ويعمل بائع، له معلومات جنائية، أثناء استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي- سلاح أبيض).

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون 182 لسنة 1960، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وتعديلاته، عقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا، أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ونصت المادة رقم 37 على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بؤر إجرامية الحشيش الاستروكس الهيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

حقيقة التلاعب فى كراسات إجابة طلاب الثانوية أثناء التصحيح لتغيير الدرجات

قرار من النيابة ضد المتحرش بـ«فتاة المعصرة»

غدًا... وزيرة التعاون الدولي تُشارك في اجتماع المجموعة الإفريقية

طالبات «الأدبي» يحتفلن مع «العلمي» بانتهاء الامتحانات بالإسكندرية

حادث سير لسيارة تحمل صندوقي امتحانات ثانوية بالمنيا.. والتعليم تحتسب وقت إضافي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 2-8-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

3 وفيات و2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)