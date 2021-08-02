الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

آراب نيوز: إخوان تونس فشلوا في كل شئ ويحتاجون أجيالا للعودة

تونس
تونس

أكدت صحيفة "آراب نيوز" السعودية في نسختها الانجليزية، أن أيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين كانت راسخة بعمق في العديد من البلدان العربية، ولكن مع تلطخ سمعتها في المجتمع الدولي ككل ، بدأ الدعم الشعبي يتضاءل بسهولة، وقد تستغرق عودتها أجيالًا لتحسين الوضع إلى مستوى مقبول.

ففي عام 2011، في الفترة التي سبقت الانتخابات التونسية فور خلع زين العابدين بن علي، كان حزب النهضة هو الحزب الرئيسي في استطلاعات الرأي العام، وكان المجتمع الدولي قلقًا بشأن ما إذا كانت تونس سوف تنجرف نحو الإسلام المتطرف أم ستظل دولة مدنية علمانية.

ووقتها أعلن زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، بهدف تبديد الشكوك حول الخلفية المتطرفة لحزبه، أن الحزب لن يطبق الشريعة عندما يتعلق الأمر بالسلطة، وأنه لن يجبر النساء على ارتداء الحجاب ، ولن يحظر استهلاك الكحول في الأماكن العامة.

ولكن مع الوقت، اتضح أن كافة هذه الوعود قد ذهبت هباءا، وبدأ أخوان تونس يتحكمون في كل شئ، ويرفضون أي رأي معارض، وبدأ الرئيس قيس سعيد في معارضة هذه الأجندة وبصفته أستاذاً في القانون الدستوري ، نجح في خلق توازن بشكل صحيح بين صلاحياته بموجب الدستور وما يجب فعله، ليوقف محاولات الغنوشي في اختبار أيضًا حدود قدرته في الحفاظ على الإسلام السياسي في مجتمع علماني.

وكخبير في القانون الدستوري ، يعرف قيس سعيد كل شيء عن القيود القانونية لسلطاته، فأصبحت تونس أول دولة تعلق برلمانها وتقيل رئيس وزرائها ووزير دفاعها ومسئولين مهمين آخرين، بعد فشل الحكومات الإخوانية المتعاقبة في حل جميع مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما زاد الأمر سوءًا هو فشل الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة أن في عام 2010 اندلعت الثورة بسبب البحث عن الكرامة الانسانية، ولكن اليوم اندلعت الأزمة السياسية في تونس مرة أخرى لسبب لا علاقة له بالخصومات السياسية، ولكن بالقشة التي قصمت ظهر البعير، فهذه المرة كانت شكاوى الناس من زيادة عدد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا.

تونس الإخوان النهضة قيس سعيد الغنوشي كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

حقيقة التلاعب فى كراسات إجابة طلاب الثانوية أثناء التصحيح لتغيير الدرجات

قرار من النيابة ضد المتحرش بـ«فتاة المعصرة»

غدًا... وزيرة التعاون الدولي تُشارك في اجتماع المجموعة الإفريقية

طالبات «الأدبي» يحتفلن مع «العلمي» بانتهاء الامتحانات بالإسكندرية

حادث سير لسيارة تحمل صندوقي امتحانات ثانوية بالمنيا.. والتعليم تحتسب وقت إضافي

انتهاء امتحان «الجيولوجيا» لطلاب «علمى علوم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

3 وفيات و2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)