لسهولة امتحان التفاضل.. فرحة بين طالبات علمي رياضة بمطروح

شهدت مدرسة الشهيد طه ساطور- الثانوية بنات القديمة- فرحة بين طالبات الثانوية العامة “شعبة علمي رياضة”، وذلك عقب الانتهاء من الامتحان في مادة التفاضل والتكامل، حيث رصدت «الدستور» آراء الطالبات.

قالت تقى سعيد، طالبة الثانوية العامة بمطروح خلال حديثها لـ«الدستور»، إن مادة التفاضل والتكامل تضمن 25 سؤالًا: “لم يكن تراكمي وأحسن من باقي الامتحانات”.

وأكدت آلاء صبري، طالبة الثانوية العامة بمطروح، أن مادة التفاضل والتكامل والاستاتيكا هدية وزير التربية والتعليم للطلاب بعد الامتحانات الصعبة، قالت: “الامتحان سهل جدا”.

وكان اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس الأحد، درجات تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية بمختلف الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك بعد إعلان نتيجة نهاية العام الدراسي 2020/2021 للشهادة الإعدادية، وتحديد أعداد الناجحين، والأماكن الشاغرة بالمدراس المستهدفة، وذلك حسب الأعداد والكثافات، والالتزام بالتوزيع الجغرافي في الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وأوضح عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي العام بمركزي مرسى مطروح والحمام حُدد بـ230 درجة، وكلا من إدارتي البنجر وسيوة التعليمية بحد أدنى 210 درجة، وإدارة العلمين التعليمية بحد أدنى 227 درجة، وفي إدارة النجيلة 203 درجة، وإدارة الضبعة 176 درجة، وإدارة السلوم بحد أدنى 202 درجة، وإدارة براني بحد أدنى 199 درجة، وبالنسبة لطلبة الخدمات يبدأ الحد الأدنى للتنسيق من 220 درجة.

وأضاف أنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة، لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

كما اعتمد محافظ مطروح المرحلة الاولى من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسى 2021 -2022 بجميع نوعياتها “صناعي– زراعي– تجاري– فندقي”.