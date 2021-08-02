الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «تجارية مطروح» يشارك في المنتدى الاقتصادي المصري التشيكي

رئيس الغرفه التجاريه
رئيس الغرفه التجاريه بمطروح

شارك أنور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح، بالمنتدى الاقتصادي المصري التشيكي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم  العربي، وبحضور وزيري خارجية البلدين والسفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية التشيكية.

وأشاد رحيم، بالمساعي المصرية لتوقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والجانب التشيكي على غرار الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب البولندي، لاستغلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لإنتاجها الصناعي وتوجيهه للأسواق الإفريقية والدولية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح للمنتجات المصرية بالنفاذ إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية والأمريكية بدون رسوم جمركية بناء على تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري.


وأشار إلى أنه وفقا لتصريحات ياكوف  كولهانيك وزير خارجية التشيك سيقوم  بنك دعم الصادرات التشيكى بتخصيص مبلغ ٣٠٠ مليون دولار لضخها بالسوق المصرية وهو ما يمثل نحو ٧٥% من حجم الصادرات الحالي للمنتجات التشيكية في السوق المصرية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح أن  العلاقات الثنائية بين البلدين قد شهدت مستوى متميزًا في شتى المجالات على مر الأعوام السابقة.

وأوضح رحيم أن الاقتصاد المصري قد حظى بإشادات العديد من الدول المؤسسات الدولية لما حققه من مؤشرات إيجابية تعكس صلابته في مواجهة الأزمات الخارجية والداخلية، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية والتي منحت الاقتصاد المصري قدرا من المرونة في امتصاص الصدمات وتخفيف حدتها.

اتحاد الغرف التجارية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محافظة مطروح المنتدي الاقتصادي المصري التشيكي

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