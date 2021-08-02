الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حقيقة التلاعب فى كراسات إجابة طلاب الثانوية أثناء التصحيح لتغيير الدرجات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي كمنشورات تزعم التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح بهدف تغيير الدرجات وتبديل الأوراق.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة للمنشورات المتداولة التي تزعم التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح بهدف تغيير الدرجات وتبديل الأوراق.

وشددت على أن عملية استلام ورصد وتصحيح كراسات الإجابات لطلاب الشهادة الثانوية تتم من خلال منظومة مؤمّنة ومحكمة تحت إشراف الأجهزة المعنية، حيث يتم التصحيح مركزياً وبشكل إلكتروني وليس عن طريق "كنترولات ولجان تصحيح" مثل الأعوام الماضية، دون تدخل أي عنصر بشري؛ لضمان حصول الطالب على حقه وفق إجاباته، مُحذرةً أولياء الأمور والطلاب من الانسياق وراء مثل تلك المنشورات التي تستهدف إثارة القلق وتشويه منظومة امتحانات شهادة الثانوية العامة.

رئاسة الوزراء شهادة الثانوية العامة

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