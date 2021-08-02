وصول القوات الجوية المصرية المشاركة فى تدريب «زايد-3» إلى الإمارات

وصلت عناصر من القوات الجوية المصرية المشاركة فى التدريب المشترك الجوى المصرى الإماراتى

(زايد-3) إلى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة والذى يتم بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات وتستمر فعالياته لعدة أيام، فى إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة.

القوات الجوية المصرية

القوات الجوية المصرية

وتتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وكذلك تنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة، ويهدف التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف .

القوات الجوية المصرية

يأتى ذلك فى ضوء دعم وتعزيز التعاون العسكري والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية من خلال تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة فى مختلف التخصصات الجوية والبحرية والبرية لصقل مهارات العناصر المشاركة لكلا البلدين.