«الهيروين» يقود شخصًا للسجن المشدد 6 سنوات بالدرب الأحمر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة تاجر في الدرب الأحمر بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر "الهيروين"، ومعاقبته بالحبس مع الشغل 6 أشهر عن قيادة دراجة نارية دون الحصول على رخصة قيادة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب، الرئيسين، وبحضور محمد عادل نورالدين وكيل النيابة، وأمانة سر وائل عبدالمقصود.

وكشف أمر الإحالة عن إحراز المتهم وحيازة مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتعود الواقعة إلى أنه أثناء مرور معاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، على رأس قوة من الشرطة السريين «اقتصر دورهم على التأمين»، بشارع محمد عبده خلف الجامع الأزهر دائرة القسم؛ لتفقد الحالة الأمنية، شاهد المتهم «إ.ع»، متوقفا بالدراجة البخارية قيادته بمنتصف الطريق العام فتوجه إليه لاستكشاف أمره، وتبين عدم حمله رخصة قيادته، فقام الضابط بالقبض على المتهم، وبتفتيشه عثر معه على لفافة بلاستيكية وبعد أن فضها وجد بداخلها 11 لفافة بلاستيكية سوداء اللون كل منها ملفوفة بلفافة ورقية بها مسحوق بيج اللون، ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أنه الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.