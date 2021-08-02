رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تشهد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ غلق باب التقديم في أواخر شهر يونيو الماضي لرغبة أولياء أمور الأطفال المتقدمين للالتحاق للعام الدراسي المقبل (2020-2021) للمدارس الحكومية والتجريبية في معرفة نتيجة أبنائهم لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية وموعد الاستعلام الإلكتروني.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021

يمكن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال رابط الاستعلام الالكتروني عن تنسيق مرحلة رياض الأطفال عقب كتابة الرقم القومي للطفل المتقدم والمكون من 14 رقمًا، وذلك حيث تم فتح باب استقبال أوراق التقديم بمرحلة KG1 للالتحاق بالمدارس الحكومية والتجريبية للعام الدراسي (2020- 2021) خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو الماضي وذلك وذلك للأطفال التي تنطبق عليهم شروط السن والتوزيع الجغرافي وذلك لضمان حصول كل طفل على حقه في إيجاد مكان بالمدارس المجاورة لمحل سكنه.

موعد الاستعلام الالكتروني عن تقديم مرحلة KG1

يمكن الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة الالتحاق مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل (2020-2021) من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم الإعلان عن نتيجة التنسيق على عدة مراحل يكون أولها خلال شهر سبتمبر المقبل وذلك لتوفير مكان لكافة الأطفال المتقدمين للمدارس المحيطة بمحل سكنهم ممن ينطبق عليهم شرط السن حيث لا يزيد سن في أول أكتوبر المقبل عن 4 سنوات حيث لا بد أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية التي تعدها المدرسة خصيصا للمتقدمين لاختبار قدراتهم العقلية والنفسية.

اقرأ أيضا:

الاستعلاتم الالكتروني عن نتيجة رياض الأطفال

خطوات الاستعلام الالكتروني عن تقديم مرحلة رياض الأطفال

يمكن حاليا الاستعلام الالكتروني عبر رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 عن نتيجة الطلاب المتقدمين في مرحلة رياض الأطفال وذلك بإتباع الخطوات التالية :-