الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021

رياض الأطفال
رياض الأطفال

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تشهد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ غلق باب التقديم في أواخر شهر يونيو الماضي لرغبة أولياء أمور الأطفال المتقدمين للالتحاق للعام الدراسي المقبل (2020-2021) للمدارس الحكومية والتجريبية في معرفة نتيجة أبنائهم لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية وموعد الاستعلام الإلكتروني.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021

يمكن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال رابط الاستعلام الالكتروني عن تنسيق مرحلة رياض الأطفال عقب كتابة الرقم القومي للطفل المتقدم والمكون من 14 رقمًا، وذلك حيث تم فتح باب استقبال أوراق التقديم بمرحلة KG1 للالتحاق بالمدارس الحكومية والتجريبية للعام الدراسي (2020- 2021) خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو الماضي وذلك وذلك للأطفال التي تنطبق عليهم شروط السن والتوزيع الجغرافي وذلك لضمان حصول كل طفل على حقه في إيجاد مكان بالمدارس المجاورة لمحل سكنه.

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محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق رياض الأطفال لمدارس اللغات والمتميزة

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الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 في جميع المحافظات

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رابط تقديم رياض الأطفال 2021 بالمدارس الحكومية عبر خدمات ولي الأمر

موعد الاستعلام الالكتروني عن تقديم مرحلة  KG1

يمكن الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة الالتحاق مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل (2020-2021) من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم الإعلان عن نتيجة التنسيق على عدة مراحل يكون أولها خلال شهر سبتمبر المقبل وذلك لتوفير مكان لكافة الأطفال المتقدمين للمدارس المحيطة بمحل سكنهم ممن ينطبق عليهم شرط السن حيث لا يزيد سن في أول أكتوبر المقبل عن 4 سنوات حيث لا بد أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية التي تعدها المدرسة خصيصا للمتقدمين لاختبار قدراتهم العقلية والنفسية.

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الاستعلاتم الالكتروني عن نتيجة رياض الأطفال

خطوات الاستعلام الالكتروني عن تقديم مرحلة رياض الأطفال

يمكن حاليا الاستعلام الالكتروني  عبر رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021  عن نتيجة الطلاب المتقدمين في مرحلة رياض الأطفال وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة والسكان من خلال هذا الرابط ( من هنا).
  • الضغط على زر الاستعلام الالكتروني عن نتيجة التقديم.
  • كتابة بيانات الطالب المتقدم.
  • كتابة الرقم القومي للطالب المتقدم.
  • الضغط على زر الاستعلام.
رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال لاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال نتيجة تنسيق رياض الاطفال تنسيق رياض الاطفال رياض الاطفال الرقم القومى وزارة التربية والتعليم موقع وزاره التربيه والتعليم نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

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