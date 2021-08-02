اعتقال 5 إرهابيين بينهم قيادات فى السليمانية العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الإثنين، عن اعتقال 5 إرهابيين بينهم قيادات في السليمانية.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس الأحد، بالقبض على 4 أشخاص، تسللوا من سوريا إلى داخل العراق.

وذكر بيان للخلية أن القوات الأمنية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة وردت من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15.

كما أفاد البيان بأن الكاميرات الحرارية كشفت عن وجود تحرك لعدة أشخاص يحاولون اجتياز الساتر الحدودي مع سوريا بالقرب من قرية الشعلان التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى.

وأضاف أن القوات الأمنية، وبإسناد قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71، قامت بنصب كمين محكم للأشخاص حال اجتيازهم الحدود، مشيرة إلى أنهم من الجنسية السورية.

ولم يوضح البيان أي تفاصيل أخرى بشأن أهداف لمتسللين أو إذا كانوا ينتمون إلى أي فصيل أو جهة ما.

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت، في مارس الماضي، عن إحباط محاولة تسلل لتنظيم داعش من الأراضي السورية.

وكان رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، قد توعد بضرب أي محاولات إرهابية لترويع المدنيين، وأصدر أوامر لكافة الأجهزة بالاستنفار الأمني.

وأعلنت خلية الإعلام الامني العراقي عن القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي، عملوا فيما يسمى "ولاية كركوك".

وذكرت الخلية في بيان: «إنه بعد ورودِ معلوماتٍ استخباريةٍ دقيقة، تمكن جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر ينتمون إلى عصابات داعش، عملوا بدواوين مختلفة ضمن ما يسمى ولاية كركوك، وشاركوا في استهداف القوات الأمنية والمواطنين أثناء عمليات التحرير».

وفي عملية منفصلة، أشار البيان إلى تمكن الجهاز في كركوك، وبناءً على شكاوى المواطنين وبعد نصب كمائن مُحكمة، من إلقاء القبض على أربعة أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني مقابل استحصال مبالغ مالية.

وحسب البيان، تمكن الجهاز وبعد استحصال الموافقات القضائية، من إلقاء القبض على شخصين اثنين يقومان بتزوير الأموال وبيعها الى التجار، من أجل ترويجها في الأسواق.

وأشارت الخلية إلى أنه جرى تدوين أقوالهما وإحالتهما إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.