القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع «مستقبل مصر»

نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفداً من طلاب جامعة القاهرة من مختلف الكليات والتخصصات للمشروع القومى "مستقبل مصر"، استمرارًا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة لإطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية تنموية عملاقة.

حيث بدأت الزيارة بشرح عن أهمية ودور المشروع فى تنمية المجال الزراعى المصرى كما استمع الطلاب لشرحاً تناول عدد من أساليب التكنولوجيا الزراعية الحديثة ، أعقبه قيام الطلاب بجولة تفقدية للمشروع وذلك لمتابعة جميع مراحل التنفيذ وأعمال التطوير التى شهدها خلال الفترة الأخيرة ، ويتمتع المشروع بموقع إستراتيجى مميز فضلا ًعن موقعه القريب من موانئ التصدير والمناطق الصناعية والمحاور الرئيسية مما سيتيح إمكانية التسويق للمنتجات الزراعية على مستوى واسع وتعزيز الإنتاج الزراعي المصري .

زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة

ويعد مشروع "مستقبل مصر" أحد أهم المشروعات الزراعية فى مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعى والتى من شأنها تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة , والذي روعي في تنفيذه استخدام أحدث النظم الزراعية وتكنولوجيا الرى الحديثة والمتطورة بالعالم ، كما يهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة لسد الفجوة الغذائية بالسوق المحلي وتقليل استيراد المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها من الخارج فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى .

زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة

تأتى تلك الزيارة تأكيداً على دور القوات المسلحة فى التعريف بما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية عملاقة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والتى من شأنها خدمة الاقتصاد القومى المصرى.