برلمانى: عمليات القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب وسام شرف لكل المصريين

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن توجيه القوات المسلحة عددا من الضربات المتلاحقة للعناصر الإرهابية خلال الأيام الماضية والتي أسفرت عن مقتل 89 إرهابيا بشمال سيناء، تمثل وسام شرف علي صدر كل مصرى، مشيدا بالجهود المتواصلة للقوات المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء في القضاء على البؤر الإرهابية، واقتلاع جذورها ليس من أرض سيناء الغالية فقط وإنما من كافة ربوع الوطن.

وتابع زين الدين في تصريح له اليوم: ستظل القوات المسلحة المصرية هي درع الوطن وسيفه في مواجهة كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، مشيدا بما تقدمه القوات المسلحة من شهداء فداء للوطن.

وأكد النائب، أن تضحيات وجهود القوات المسلحة لم تقف عند مواجهة الإرهاب، وإنما تقوم بدورها في عملية التشييد والبناء، من خلال مشروعات قومية عملاقة بكل ربوع الوطن.

وأشار النائب إلى أن الشعب المصري سيظل إلى جانب قيادته السياسية وقواته المسلحة في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد، مؤكدا أن مخططات تلك الجماعات لن يكون لها مصير سوى الفشل في تحقيق أهدافها الخبيثة، أمام بسالة القوات المسلحة المدعومة بإرادة وعزيمة الشعب المصري على مواجهتها بكل قوة.

وتقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر شهداء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا خلال تلك العمليات، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكان قد قال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة، إنه في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وخلال الفترة السابقة نجح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية.