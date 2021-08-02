اجتماعات مكثفة بين كريم عبد العزيز ووائل عبد الله لبحث تقديم «الزيبق 2»

يجري الفنان كريم عبد العزيز اجتماعات مكثف مع المنتج وائل عبد الله، لبحث تقديم الجزء الثاني من مسلسل “الزيبق” خلال موسم رمضان 2022.

وعلمت «الدستور»، أن هناك مناقشات جدية بين الطرفين لتقديم الجزء الثاني من العمل الذي تم تأجيله منذ عرض الجزء الأول والذي حقق نجاحًا كبيرا وقت عرضه.

وما زال كريم عبد العزيز يبحث فكرة تقديم الجزء الثاني من “الزيبق”، خاصة مع انشغاله بتصوير فيلم “كيرة والجن” والذي يشاركه في بطولته النجم أحمد عز.

مسلسل “الزيبق” عرض في موسم رمضان 2017 وتدور أحداث العمل حول تجنيد عمر "كريم عبدالعزيز" من قبل المخابرات المصرية، عن طريق الضابط خالد صبري "شريف منير"، ويسافر إلى أوروبا ليقوم رجال الموساد بتجنيده وينجح في الكشف عن خلية الموساد الموجودة هناك وفي مصر ومعرفة المهام المطلوبة منهم.

وتناول الجزء الأول تجنيد عمر صلاح وتدريبه وإرساله إلى اليونان، وهناك يتعرف على سالم "محمد شاهين"، الذي يبلغ رجال الموساد عن عمل عمر في مراقبة الكاميرات، مما يجعل داني "فادي إبراهيم" يجده كنزا ويقوم بتجنيده دون أن يعلم بأنه تم إرساله من قبل المخابرات المصرية.

"الزيبق" تأليف وليد يوسف، عن قصة حقيقية مأخوذة من ملف المخابرات العامة المصرية، والعمل من إخراج وائل عبدالله، وبطولة كريم عبدالعزيز، شريف منير.

يذكر أن كريم عبد العزيز يواصل حاليا تصوير فيلم" كيرة والجن “، كما يعرض له حاليا فيلم ”البعض لا يذهب للمأذون مرتين".