الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

جدول ورابط التقديم لكلية الشرطة 2021

التقديم لكلية الشرطة
التقديم لكلية الشرطة

رابط التقديم لكلية الشرطة 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تصدرت محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تزامنا مع انتهاء طلاب الثانوية العامة والأزهرية امتحاناتهم للعام الدراسي الحالي (2020-2021)، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير عن كيفية تقديم الأوراق إلكترونيا وجدول وشروط التقديم.

 

رابط التقديم لكلية الشرطة 2021

أعلنت أكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية عن فتح باب استقبال أوراق دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة والأزهرية أو ما يعادلها  الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة خلال العام الدراسي الجديد (2020-2021) ممن تنطبق عليهم الشروط التي تم الإعلان عنها، وذلك عبر موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب الراغبين في التقديم حيث تم وضع جدولا زمنيا للتقديم وسحب كراسات الشروط وإجراء اختيار القبول واللياقة وذلك لتقليل أعداد المتقدمين يوميا وإجراء كافة الاختبارات دون تكدس أو زحام.

جدول تقديم طلبات الالتحاق بأكاديمية الشرطة إلكترونيا

وضعت أكاديمية الشرطة جدولا زمنيا لتقديم طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق بكلية الشرطة حيث يتم استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها 2020 خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 12 أغسطس فيما يتم استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها 2021 خلال الفترة من 13 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل فيما يتم استقبال أوراق الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج أو الدبلومات الأجنبية للعام الحالي 2021 خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 19 أغسطس فيما يتم استقبال أوراق التقديم الطلاب الحاصلين على كليات في التخصصات التي تحتاجها الأكاديمية خلال الفترة من 21 أغسطس وحتى 21 سبتمبر 

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شروط التقديم في كلية الشرطة 2021

يمكن التقديم عبر رابط التقديم لكلية الشرطة 2021 لطلاب الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الشرطة وذلك إذا توافرت فيهم الشروط التالية:-

  • أن يكون مصري من أبوين مصرين
  • أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلهما
  • أن يكون حسن السير والسلوك
  • ألا يكون قد تم فصله من جامعة حكومية
  • ألا يكون قد صدر ضده حكما قضائيا
  • أن يكون حصل على مجموع 65 %
  • أن يتجاوز كافة اختبارات اللياقة البدنية
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رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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