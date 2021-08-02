مصطفي الفقي يعلن انطلاق الدورة الـ16 لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن موعد انطلاق الدورة السادسة عشرة لمعرضها الدولي للكتاب، وذلك من الاثنين 16 أغسطس 2021 إلى الاثنين 30 أغسطس 2021، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، وبمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية.

وقال الدكتور "مصطفى الفقي" مدير مكتبة الإسكندرية، إن العمل يجري على قدم وساق لافتتاح المعرض بصورة تليق بمكانة المكتبة وثقلها الثقافي.

وقد دعا "الفقي" أعضاء اتحاد الناشرين إلى المشاركة في المعرض الذي تنظمه المكتبة سنويًا، وتشارك فيه كبرى دور النشر المصرية والعربية حيث شارك في الدورة السابقة حوالي 55 دار نشر مصرية وعربية داخل المكتبة فقط، بالإضافة إلى إقامة ما يقارب 160 فعالية ثقافية على هامش المعرض.



الجدير بالذكر أن المعرض يأتي هذا العام وسط ظروف استثنائية، وقد قررت إدارة المكتبة في هذا الصدد أن تجري فعاليات البرنامج الثقافي لهذه الدورة عن طريق التفاعل الرقمي، وذلك لحرص المكتبة على السلامة المجتمعية، والتزامًا منها بكافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

يتناول البرنامج الثقافي لهذا العام عددًا من الندوات واللقاءات المختلفة مع مفكرين ومثقفين من مصر والعالم العربي.

ونجح المعرض خلال السنوات السابقة في شَغل مكانة مميزة على قائمة المعارض العربية والدولية، مُرسخًا دوره كنافذة ثقافية فريدة تنطلق من مدينة الإسكندرية.

ومن ناحية أخرى، تجري الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، استعداداتها للدورة الـ 53، من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر إقامتها في في موعده المعتاد في يناير 2022 بعد أن أقيم هذا العام في الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو، بسبب ظروف فيروس كورونا بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "في القراءة حياة"، والدورة القادمة ستقام في موعدها وأن دولة اليونان ستكون هي ضيف شرف الدورة الـ 53 ويتم التحضير لها من الآن لتكون المشاركة الفعالة دالة على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين وتبدأ اللجنة الادارية العليا و اللجنة الاستشارية العليا عقد اجتماعاتها بصورة دورية لإعداد الخطط التنفيذية لاقامة المعرض.