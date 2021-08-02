الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

7.750 جنيهًا للطن.. انخفاض أسعار السكر محليا وارتفاعه عالميا

السكر
السكر

شهدت أسعار السكر الأبيض انخفاضًا في السوق المحلي المصري اليوم الإثنين، 2 أغسطس 2021، بينما استقرت أسعار النشا الغذائي والجلوكوز، فيما ارتفعت أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك، والسكر الأبيض في بورصة لندن بالجلسة الصباحية لتداولات اليوم.

وشهد سعر السكر الأبيض انخفاضًا في السوق المحلي اليوم حيث سجل نحو 7,750 جنيهًا للطن، بانخفاض 50 جنيهًا عن أسعار أمس الأحد 1 أغسطس 2021، بينما استقر سعر الجلوكوز ليسجل 8,500 جنيه، واستقر أيضًا سعر النشا الغذائي ليسجل 8,700 جنيه للطن.


تراوح سعر السكر للمستهلك ما بين 7.75 إلى 9.50 جنيهًا للكيلو:

سكر 9.50 جنيهًا للكيلو.

سكر فاخر 9.95 جنيهًا للكيلو.

سكر كيلو 7.75 جنيهًا للكيلو.

 

وشهد عقد أكتوبر للسكر الخام ارتفاعًا في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021، حيث سجل 17.92 سنت للرطل، بارتفاع قدره 0.01 سنتًا، وبنسبة ارتفاع 0.06%، كما ارتفعت أيضًا أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن للسلع، ليسجل عقد تداول شهر أكتوبر ارتفاعًا بمقدار 0.50 دولارًا عند 446.20 دولار للطن، بنسبة ارتفاع 0.11%.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد نفت ما انتشر من أنباء بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع ارتفاع أسعاره عالميًا.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أنه لا صحة لزيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعاره عالمياً، وأن هناك استقراراً في أسعار السكر سواء المحلي أو المستورد دون أي زيادة.

وشدد على ثبات أسعار السكر التمويني بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي، دون التأثر بالزيادة العالمية، ليصل سعر السكر إلى حوالي 8.5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية، وأن مصر وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من السكر، بعد أن كانت تستورد السكر من الخارج.

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وائل لطفي

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