الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بالأسماء.. إعادة تشكيل لجنة المراجعة بـ«المصرية للاتصالات»

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، إعادة تشكيل أعضاء لجنة المراجعة بالشركة لتضم كلًا من محمد كمال الدين بركات رئيسًا، واللواء رامي محمد محمد علي، محمد سعيد محمد سلطان أعضاء، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 14 يوليو الماضي.

 ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس الإدارة- غير تنفيذي، المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب-تنفيذي، اللواء رامي محمد محمد علي، المهندس محمد نصر الدين علي، حسين يسري جمال الدين، طارق محمد طنطاوي، طارق محمد أبو علم، إبراهيم توفيق هيكل- أعضاء غير تنفيذين، محمد حسن شمروخ- تنفيذي، وكلا من أحمد محمد أبو علي، لبنى محمد هلال، محمد سعيد سلطان، محمد كمال الدين بركات أعضاء مستقلين.

 فيما تضم قائمة المديرين التنفيذين الداخليين بالشركة المصرية للاتصالات كلا من المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والمهندس عبد الستار عبد السلام الشيخ نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق، المهندس محمد حسن شمروخ نائب أول الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية، المهندس محمد حسن أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجاري، سيف الله ممدوح محمود منيب نائب الرئيس التنفيذي لشئون الدولي والمشغلين، والمهندس محمد حسين الفوي نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية، وعصام محمد عبد الدايم السيد نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية.

ومن المقرر إعلان الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، والقوائم المالية المجمعة والمستقلة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، قبل بدء جلسة التداول ببورصتي مصر ولندن.

كانت المصرية للإتصالات قد حققت أرباحًا بلغت 2.12 مليار جنيه خلال الربع الاول للعام الجاري " يناير – مارس 2021"، مقابل 1.31 مليار جنيه عن نفس الفترة عام 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت الإيرادات المجمعة للشركة إلى 8.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل 7 مليارات جنيه في الربع المقارن من 2020.

الشركة المصرية للاتصالات لجنة المراجعة اعادة تشكيل الاتصالات 2021

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وائل لطفي

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