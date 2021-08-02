الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وصول الغواصة (S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية

الغواصة S_44
الغواصة S_44

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الغواصة (S-44) من طراز (209 / 1400) ألمانية الصنع قادمة من ميناء " كيل " بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت بطاقمها المصرى ، ويمثل إنضمام الغواصة (S-44) تعزيزاً لقدرات قواتنا البحرية القتالية والحفاظ على مقدراتنا الإقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحرى وبما يعزز من تحقيق الأمن والإستقرار والسلم فى المنطقة ، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد والذى أستلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021 ، مما يعكس عمق علاقات التعاون التى تربط بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة المانيا الإتحادية .

ويمثل إقتناء الغواصة (S-44) ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية مما يساهم فى رفع تصنيفها عالمياً .

من جانبه أكد الفريق / أحمد خالد قائد القوات البحرية فى كلمته أثناء الإحتفال بوصول الغواصة  (S-44) إلى قاعدة الإسكندرية أن القوات البحرية تواصل سعيها لإمتلاك أحدث نظم التسليح البحرى لتظل على العهد دائماً فى حماية سواحل مصر ومصالحها الإقتصادية ، موجهاً الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة فى تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية .

حضر مراسم الإستقبال عدد من قادة القوات المسلحة ، وعدد من قدامى قادة القوات البحرية ، والسفير الألمانى بالقاهرة ، والملحق العسكرى الألمانى بالقاهرة ، وعدد من طلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوى وعدد من طلبة جامعة الأسكندرية ، وأعداد غفيرة من الجماهير من مواطنى محافظة الإسكندرية .

وقد شهدت سواحل مدينة الأسكندرية قيام القوات البحرية بعرض بحرى ضم أكثر من خمسين وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات ولنشات متعددة الحمولات والمهام شاهده أعداد غفيرة  من المواطنين وذلك إحتفالاً بوصول الغواصة (S-44) .

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received_219884316588517
قاعدة الإسكندرية البحرية
قاعدة الإسكندرية البحرية
قاعدة الإسكندرية البحرية
قاعدة الإسكندرية البحرية
قاعدة الإسكندرية البحرية
قاعدة الإسكندرية البحرية
قاعدة الإسكندرية البحرية
قاعدة الإسكندرية البحرية
الغواصة S-44 قاعدة الإسكندرية البحرية القوات البحرية قناة السويس القوات المسلحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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