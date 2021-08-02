الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنبيه بأخذ الحذر.. مجلس الغردقة يتلقى إخطارًا باحتمالية سقوط أمطار

الغردقة
الغردقة

أعلن مجلس مدينة الغردقة عن ورود إخطار من إدارة أزمات محافظة البحر الأحمر، يفيد باحتمالية سقوط أمطار اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، على سواحل جنوب محافظة البحر الأحمر. 

وحسب توقعات تنبؤات الطقس بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، تبين سقوط أمطار خفيفة على سواحل جنوب البحر الأحمر اليوم الإثنين.

كذلك من المتوقع سقوط أمطار خفيفة غدًا الثلاثاء، على السواحل الجنوبية بالبحر الأحمر، ومن المتوقع زيادة الفرص لسقوط أمطار ما بين متوسطة الشدة وخفيفة في 4 و5 أغسطس الجارى على السواحل الجنوبية ومحافظات الصعيد.

من جانبه أرسل مركز أزمات البحر الأحمر، بيان توقعات الطقس إلى جميع مدن المحافظة بأخذ الاحتياطات اللازمة.

طقس حار بمدن البحر الأحمر ولا تجمعات للسحب

وتشهد مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة دون وجود تجمعات لسحب أو غيوم بمختلف الأنحاء.

وشهدت شواطئ الغردقة اقبالًا من المواطنين هربًا من حرارة الطقس، وخاصة شاطئ النادي الاجتماعي وشاطئ 4 من أهالي مدينة الغردقة والقصير وسفاجا والوافدين عليها.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه ستشهد البلاد بداية انكسار الموجة الحارة التي شهدتها المحافظات خلال اليومين الماضيين السبت والأحد، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى أمس على القاهرة 39 درجة وعلى جنوب الصعيد إلى 44 درجة مئوية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأضافت الهيئة في بيانها المنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن حالة الطقس ليلا تكون لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،معتدل على جنوب الصعيد.

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وائل لطفي

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