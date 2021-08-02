الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد هنيدي يواصل تصوير برنامج «عالم هنيدي» استعدادا لعرضه العام المقبل

محمد هنيدي
محمد هنيدي

يواصل الفنان محمد هنيدي تصوير حلقات برنامجه الجديد “عالم هنيدي” والمقرر عرضه على قناة “المحور” مطلع العام الجديد.

البرنامج يحكي من خلاله “هنيدي” ذكريات من كل أعماله الفنية التي قدمها للجمهور.

تفاصيل برنامج عالم هنيدي

برنامج عالم هنيدي أشبه بالحلقات التي قدمها محمد هنيدي خلال الفترة الماضية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي قدم فيها مسيرته الفنية والشخصية وحققت نجاحا كبيرا ويتبقى لـ هنيدي 15 تصوير حلقة من برنامج “عالم هنيدي” للانتهاء منه بشكل كامل استعدادا لعرضه. 

فيلم الجواهرجي 

من جهة أخرى، أوشك الفنان محمد هنيدي على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “الجواهرجى” ويلعب محمد  هنيدي في الفيلم دور "جواهرجي"، بينما تجسد منى زكي دور زوجته ويحدث بينهما عدد من المواقف في إطار كوميدي.

ويعتبر هذا العمل هو اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية.

فيلم "الجواهرجي" من بطولة الفنانين محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد السعدني وتارا عماد وريم مصطفى وأحمد حلاوة وعارفة عبدالرسول، وإنتاج وليد صبري، وتأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

النمس والإنس 

وينتظر محمد هنيدي طرح فيلمه السينمائى الجديد “النمس والإنس”،  في دور العرض المصرية والعربية يوم الأربعاء المقبل 4 أغسطس، بعد التأجيل أكثر من مرة.


ويظهر الفنان محمد هنيدي من خلال العمل بشكل جديد ومختلف عما قدمه من قبل، واختار قصة جديدة تناسب جميع الفئات العمرية سواء الأطفال أو الكبار، خاصة وأنه يحرص دائمًا على أن تكون أعماله الفنية مناسبة للأسر المصرية وجميع الدول العربية.


وتدور أحداث الفيلم في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان بالعفاريت.

وتجسد الفنانة منة شلبي دور عفريتة يقع في حبها هنيدي ويواجه الكثير من الصعوبات لكي يصل إليها ويحاول عمرو عبد الجليل أن يكون في مواجهة معه، وضد هذا الحب ويدخل في صراعات طوال الأحداث بشكل كوميدي مرعب.

أما سليمان عيد فيظهر في دور عفريت يتحول إلى حداية، خلال الأحداث ويرغب بطل العمل بتلونه الدائم في إطار كوميدي بينه وبين هنيدي، كما يجسد شريف دسوقي دور والد هنيدي ولديه معمل، وعارفة عبد الرسول والدته في الفيلم.

أبطال فيلم النمس والإنس 


فيلم "الإنس والنمس" بطولة: محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

 

محمد هنيدي برنامج عالم هنيدي تفاصيل برنامج عالم هنيدي فيلم “الجواهرجي” فيلم النمس والانس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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