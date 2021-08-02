مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج

لقي عامل مصرعه، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بدائرة مركز طما شمال سوهاج، اليوم، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز طما بورود بلاغا باصطدام قطار بشخص ووفاته، انتقل مأمور وضباط المركز، وتبين أنه أثناء مرور القطار روسي «القاهرة – أسوان»، اصطدام بالمدعو «أحمد.ح.ع»، 33 عامًا، عامل ويقيم بدائرة مركز طما، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بذات الناحية مما نتج عنه وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال شقيقه «إسلام.ح.ع»، 26 عامًا، عامل، نفى الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

فيما أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال وحدة طب الأسرة بقرية ام دومة بمركز طما ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي شيدت وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي سيتم تطبيقه على جميع الوحدات الصحية.

وأوضح المحافظ أن الوحدة مقامة على مساحة 720 مترا، بتكلفة إنشائية 5 ملايين جنيه، لتخدم أكثر من 20 ألف مواطن بقرية أم دومة، والقرى المجاورة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار المشروعات التنموية والخدمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري.

يذكر أن محافظ سوهاج قد قام بتفقد وحدة طب الأسرة بقرية الكوامل بحري بمركز سوهاج، والمقامة بنفس النظام، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأثيث وفرش تلك الوحدات، وتزويدها بالأجهزة اللازمة، لبدء العمل وتقديم خدماتها الصحية للمواطنين، مؤكدا أن مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة" سوف تساهم بشكل كبير في نقلة نوعية وحضارية لقرى محافظة سوهاج، وهو ما سيشعر به المواطن ويجني ثماره خلال الشهور القادمة.