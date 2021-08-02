يحيى حقي شخصية معرض الكتاب الـ53.. و«هوية مصر» شعارها

تجري الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، استعداداتها للدورة الـ 53، من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر إقامتها في موعده المعتاد في يناير 2022 بعد أن أقيم هذا العام في الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو بسبب ظروف فيروس كورونا بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "في القراءة حياة".

وأكدت وزارة الثقافة أن الدورة القادمة ستقام في موعدها وأن دولة اليونان ستكون هي ضيف شرف الدورة الـ 53 ويتم التحضير لها من الآن لتكون المشاركة الفعالة دالة على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين وتبدأ اللجنة الإدارية العليا واللجنة الاستشارية العليا عقد اجتماعاتها بصورة دورية لإعداد الخطط التنفيذية لاقامة المعرض.

وقررت اللجنة اختيار شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" للدورة القادمة واختيار شخصية الأديب الكبير يحيى حقي، لتكون شخصية المعرض، وسوف يتم تنظيم العديد من الجلسات والندوات الفكرية عنه وعن أعماله.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب شهدت مليون و 700 ألف زائر، كما حققت المنصة الرقمية المستحدثة التى شملت كافة التفاصيل والخدمات التي تهم الزوار إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي تُجرى افتراضيًا 225 مليون زيارة ووصل عدد مستخدميها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية قرابة مليون و 600 ألف زائر، وبلغ عدد الجولات الافتراضية بها أكثر من 270 ألف جولة، وتجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بها اكثر من مليون ونصف مشاهدة.

وتخطت مبيعات قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بمبادرة ثقافتك كتابك 160 الف نسخة مباعة حيث تراوحت أسعار العناوين بها من 1 الى 20 جنيه وتصدرتها مطبوعات الهيئة المصرية العامة للكتاب ب 95 ألف نسخة وضمت قائمة العناوين الاعلى مبيعا وإقبالا من الزوار كتب " شخصية مصر 4 أجزاء، الطاعون، اوقات عصيبة، الاخوة الاعداء، المسيح يصلب من جديد، عالم تسكنه الحيوانات، صحراء التتار، كتاب الزنوج، فلاسفة الاندلس، فئران ورجال ورسالة الغفران .