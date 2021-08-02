هيئة النظافة تضع خطة عاجلة لتلافي القصور بالمنطقة الجنوبية بالقاهرة

اجتمع رئيس هيئة نظافة القاهرة اللواء إيهاب الشرشابي، مع متعهدي الجمع السكني، لتدارك القصور الموجود بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، بعد أن نددت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية باتخاذ كافة الإجراءات مع متعهدي الجمع السكني بجنوب القاهرة.

وناقش اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مع متعهدي الجمع السكني بالمنطقة الجنوبية الحلول لوضع خطة العمل في المرحلة المقبلة وكيفية علاج القصور الموجود على أرض الواقع وتلافي كافة الأخطاء الفنية في الجمع السكني مع مراعاة أولويات العمل والمجهود المبذول لإنهاء أي أزمات طارئة تخص النظافة ومنظومتها الجديدة.

وأكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاهرة أن المطلوب من متعهدي الجمع السكني، أن يتموا عملهم على أكمل وجه من جميع مربعات ووحدات السكنية الموجودة بالمنطقة الجنوبية.

وأشار الشرشابي إلى أنه، سيتم توحيد الزي الخاص بكل عمال الجمع السكني بالمنطقة وخاصة أن الهيئة ستدخل بكل قوتها من الجهد والمعدات والطاقات البشرية والفنية.

كان التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة، وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود محافظة القاهرة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، بالإضافة إلى متابعة الوزارة والمحافظة للإجراءات التي قامت بها شركتى "انفيروماستر" للخدمات البيئة وتدوير المخلفات، و"ارتقاء" للخدمات المتكاملة والمخلفات فيما يخص خدمات الجمع والنقل والنظافة الشوارع والمرافق العامة طبقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين لتقديم تلك الخدمات فى المنطقتين الشرقية والغربية ، بالإضافة إلى متابعة جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فى تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية.

ومن ناحيته أكد اللواء محمود شعراوى على الاهتمام الكبير الذى يوليه رئيس الجمهورية لتحسين مستوى النظافة بالقاهرة وسرعة شعور المواطنين بتغيير ملموس على أرض الواقع فى تلك الخدمة، فى ظل الدعم الذى تقدمه الدولة للمنظومة الجديدة للمخلفات، لافتاً إلى ضرورة التواصل المستمر وتقديم كل الدعم لشركات القطاع الخاص العاملة فى منظومة المخلفات بالقاهرة.

وأكد اللواء خالد عبدالعال أنه وجه هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بتقديم كل الدعم والمساندة للشركتين لتحقيق النجاح للجميع لإعادة الشكل الحضارى والجمالى للعاصمة، وأشار عبدالعال إلى التوجيهات التى أصدرها لرؤساء الأحياء بضرورة التعاون مع الشركتين خلال عملها فى الأحياء التابعة للمنطقتين الشرقية والغربية وعددها 18 حياً وتذليل أى عقبات تواجههم على أرض الواقع لإنجاح المنظومة بإعتبارهم شركات القطاع الخاصة شريكة مع الدولة فى تنفيذ هذه المهمة الوطنية بما يحقق رضا المواطن.