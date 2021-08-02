بينهم 10 من ذوي الهمم.. تعيين 1086 شابا بالدقهلية

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، بتعيين 1086 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 4337 شاباً منهم 24 من ذوي القدرات، وتوفير 45 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 22 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ11 عاملا مسجلا، و4000 جنيه لعاملين رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 35 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وكانت مديرية القوى العاملة بالدقهلية، قامت بتعيين 722 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 2712 شاباً منهم 9 من ذوى القدرات ، وتوفير 57 فرصة عمل، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع مليوناً و769 ألفاً و500 جنيه رعاية إجتماعية لـ3541 عامل مسجل منحة عيد العمال، فضلاً عن تسجيل 30 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، قامت بتعيين 1126 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3368 شاباً منهم 37 من ذوي القدرات، وتوفير 45 فرصة عمل، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

كما قامت المديرية، بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 22 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ7 عمال، و4000 جنيه لـ2 آخرين رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 55 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.