موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر الدستور

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى بنسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدر القائمة البحثية الرئيسية خاصة مع انتهاء امتحان الطلاب للعام الدراسي (2020-2021) لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير رابط الحصول على درجات الطلاب عبر موقع الأزهر الشريف الإلكتروني وموعد انعقاد امتحانات الدور الثاني.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

أنهى طلاب الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية امتحاناتهم للعام الدراسي (2020-2021) أمس 1 أغسطس والتي أجريت وسط إجراءات احترازية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ 19 يونيو الماضي داخل لجان مدرسية وبورق امتحانية من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر الدستور خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، وذلك عقب أسبوعين فقط من انتهاء أداء الامتحانات على أقصى تقدير حيث تبدأ أعمال الكنترول من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ومراجعة الكشوف يوم الثلاثاء القادم داخل 16 مركزا على مستوى الجمهورية.

رابط الاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية

يستعد قطاع المعاهد الأزهرية إلى تفعيل رابط بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط ( من هنا) الخاص بإعلان نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي (2020-2021) والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة عقب انتهاء كافة أعمال الكنترول حيث بلغ عدد الطلاب 113473 طالب وطالبة ينقسمون إلى 74754 طالب بالشعبية الأدبية و 38719 طالبا بالشعبة العلمية حيث أدوا الامتحانات داخل 609 لجنة مدرسية على مستوى الجمهورية شهدت إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار العدوى التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية من إرتداء الطلاب للكمامات الواقية و تعقيم اللجان مرتين يوميا و تعقيم أيدى الطلاب وقياس درجة حرارتهم قبل دخول اللجان.

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موعد انعقاد امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

وفقا للخريطة الزمنية فإن موعد انعقاد الدور الثاني من امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية ستكون في 4 سبتمبر المقبل وستنتهي يوم 14 من نفس الشهر وذلك عقب الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 للامتحانات الدور الأول حيث يتم حاليا وضع خطة احترازية لتفادي خطر انتشار الفيروس القاتل.