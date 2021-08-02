الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اللجان النوعية تُعد 865 تقريرًا خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، تقريرا كاملا بحجم الإنجازات التي قدمها المجلس على مدار دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، عقب إعلان رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، فض أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وعلى مستوى اللجان النوعية، جرى عقد 1502 اجتماع، استغرقت 2115 ساعة، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو 865 تقريرًا نظر منها المجلس 812 تقريرًا. 

وجاء عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان النوعية خلال هذا الدور، بلغ نحو 18 زيارة ميدانية جاءت جميعها للوقوف على متطلبات المواطنين في العديد من المناطق. 

كما عقدت اللجنة العامة نحو 5 اجتماعات خلال الدور الأول لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات الهامة، في ضوء اختصاصاتها.

وعقد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول، 58 جلسة عامة، بواقع 278 ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين 532 نائبًا، وعدد المداخلات من الأعضاء 4210 مداخلات خلال الجلسات.

وفيما يخص الأداء التشريعي، فإنه تم التقدم بـ 146 مشروع قانون من الحكومة والأعضاء، وقوامهم 1749 مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية، بحسب بيان المجلس.

مجلس النواب الأمانة العامة لمجلس النواب البرلمان حصاد دور الانعقاد الأول الفصل التشريعي الثاني اجتماعات اللجان النوعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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