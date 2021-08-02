الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بتخفيضات تصل لـ 60%.. انطلاق الأوكازيون الصيفي اليوم

علي المصيلحي
علي المصيلحي

ينطلق اليوم ولمدة شهر الأوكازيون الصيفي، حيث أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قراراً وزارياً ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي) ‏لعام 2021 اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 2/8/2021 ولمدة شهر على ‏أن يكون لكل محل أسبوعين.

وشمل القرار الصادر من الدكتور‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، التزام كافة الجهات ‏المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترناً به ‏بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق ‏عن التصفية، وأكد القرار على المحال التجارية التي سوف تشارك في ‏التصفية بالحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.

وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مؤكدة أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة حيث تواصل الوزارة العمل بالأوكازيون الصيفي من خلال إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الصيفي بالمحافظات المختلفة.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفي فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون الصيفي، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تصل نسبة التخفيضات حاليا لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 60%، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوي.

كما قامت وزارة التموين ممثلة فى قطاع التجارة الداخلية بإصدار نشرات توعوية للمستهلك خلال شرائه في فترة الأوكازيون الصيفي للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها مشاهدة المنتجات «الملابس» بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه في حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري وكذلك التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، وأن تتقدم المواطنين بالإبلاغ عن المحلات التي تقدم عروضا وهمية كما يتم تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 في حالة وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية وأنه يجب على المستهلك تفقد أكثر من محل مشارك في الأوكازيون الشتوي للحصول على أكبر نسبة في التخفيضات لدى المحلات المشاركة.

المواطنين وزير التموين والتجارة الداخلية على المواطنين التخفيضات الأوكازيون الصيفي وزارة التموين والتجارة المحال التجارية سابق بالمحافظات الخط الساخن التموين والتجارة الداخلية وزارة التموي المعروضة وزير التموين للحصول الصيفي منتجات شكاوى حملات محافظ أسعار وزارة التموين المنتجات مطابقة للمواصفات مديريات وزارة العمل الأوكازيون لمدة شهر اليوم الاثنين

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الثورة الاجتماعية

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بتخفيضات تصل لـ 60%.. انطلاق الأوكازيون الصيفي اليوم

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