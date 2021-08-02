إغلاق 25 مركزًا للتطعيم ضد «كورونا» في تايلاند

ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، أن نقص إمدادات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في تايلاند، أدى إلى إغلاق 25 مركزًا للتطعيم في بانكوك، منذ يومين، كما ألغى تطبيق "نور بروم" أيضًا جميع الحجوزات المقررة ليومي الجمعة والسبت، ولم يستأنف بعد لتقديم مواعيد جديدة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس غرفة التجارة التايلاندية سانان أنجوبولكول، قوله إن الإمدادات لم تصل كما هو مقرر، ما أجبر جميع مراكز التطعيم الـ 25 التي تديرها الغرفة والقطاع الخاص في بانكوك على تجميد العمليات حتى يتم تسليم شحنات جديدة.

وأضاف سانان "أنه منذ افتتاح مراكز التطعيم التابعة للغرفة قبل شهرين، أعطوا ما يصل إلى 700 ألف جرعة للجمهور والمجموعات الخاصة"، متابعًا: "ليس لدينا خيار سوى إغلاق مراكز التطعيم لدينا حتى نحصل على المزيد من اللقاحات، ونأمل أن يكون هناك لقاحات إضافية في محطة بانج سو الكبرى للمساعدة في تخفيف الازدحام هناك".

وأشار إلى أنه قبل التعليق، كان أكثر من 2.4 مليون شخص قد سجلواً في مراكز التطعيم التابعة لمركز الرعاية الصحية، لكن بسبب عدم كفاية الإمدادات، لا تزال قائمة الانتظار طويلة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.