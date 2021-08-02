الجيزة تُطلق اسم شهيد كورونا الطبيب جمال أبو العلا على شارع بفيصل

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إطلاق اسم الشهيد الدكتور جمال أبو العلا استشارى الباطنة والذى وافته المنية فى مايو ٢٠٢٠ جراء جائحة كورونا على أحد الشوارع بفيصل.

جاء ذلك القرار استجابة لطلب أهالي المنطقة التى عاش وعمل فيها الشهيد طوال ٤٠ سنة من خلال عيادته، لخدمة أجيال عديدة من أهالى المنطقة وما حولها حيث رفض إغلاق عيادته فى بداية الجائحة حتى أصيب أثناء عمله.

ورحلة عطاء الطبيب الراحل، قابلها أهالى منطقة فيصل بالجيزة بالحب والوفاء، حيث قام أهالى المنطقة بجمع توقيعاتهم ورفعها فى مذكرات لمحافظ الجيزة يطالبونه بإطلاق اسمه على الشارع الذى عاش وخدم فيه الشهيد، وبالفعل استجاب المحافظ لمطالب الأهالى، وسيتم تركيب لافتات تحمل اسم الشهيد الدكتور جمال أبو العلا، يوم الأربعاء ٤ أغسطس الساعة ١١ ظهرا بمنطقة فيصل.

كورونا فى مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 230699 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 49 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 4 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 284311 من ضمنهم 230699 حالة تم شفاؤها، و 16528 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.