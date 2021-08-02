الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تعلن توفير لقاح لكورونا من سن 3 حتى 17 عاما

لقاح لكورونا
لقاح لكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الاثنين، عن توفير لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا، للفئة العمرية من سن 3 إلى 17 سنة بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم .

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية،  السبت، عن تقديم 56.887 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 16.795.717 جرعة، بمعدل توزيع 169.82 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

 

إصابات كورونا في الإمارات

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية،، عن تسجيل 1.537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وإجراء 300.637 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 680.858 حالة منذ بداية الجائحة.

وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.949 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.518 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 658.198 حالة.

إنتاج اللقاح في الإمارات

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن منح الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال يحمل اسم "Sotrovimab- VIR-7831" مضاد لـ"كوفيد-19"، أنتجته شركة "GSK" العالمية بعد التصديق عليه واعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وفي أواخر مارس الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا داخل الدولة، في إطار المعركة العالمية الجارية ضد جائحة "كوفيد-19".

ويحمل اللقاح اسم "حياة- فاكس"، وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة، وسيتم تصنيع اللقاح بواسطة "سي إن بي جي 42"، وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثًا بين شركة "سينوفارم سي إن بي جي" مع شركة "جي 42" الإماراتية، الرائدة في قطاع التكنولوجيا ومقرها إمارة أبوظبي.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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