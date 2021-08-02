رؤساء قطاعات الري يستعرضون معدلات تنفيذ المشروعات القومية

تواصل وزارة الموارد المائية والري، خطة تنفيذ أعمال عدة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية، منها أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، بالإضافة إلى مشروع التوسع فى تطبيق نظم الرى الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير الطاقة المستهلكة.

تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

ترأس المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، إجتماعاً الإثنين، بحضور المهندس السيد شلبى رئيس قطاع المياه الجوفية، مع كافة رؤساء قطاعات المصلحة وهى الرى، والتوسع الأفقى والمشروعات، والخزانات والقناطر الكبرى، بالإضافة إلى الإدارات المركزية للتوجيه المائي والتطوير بقطاع الرى، وذلك لاستعراض ومناقشة موقف تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومنها أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة.

كما استعرض الاجتماع آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر، وتأهيل المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية لتوفير المياه، وتنفيذ أعمال المرحلة الاولى للمشروع القومى لتأهيل 7 آلاف كيلو متر طولى من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه وتنتهى منتصف العام المقبل 2022، لترشيد إستهلاك المياه وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المطلوبة والتوقيت المناسب فى عدة محافظات، مشيرًا إلى إنجاز تأهيل وتبطين حوالى 2168 ألف كيلو متر من الترع المتعبة بالمحافظات المستهدفة.

زيادة ربحية المزارعين بتحديث نظم الري

وقال المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل الترع له أثر كبير فى تحسين إدارة وتوزيع المياه وتقليل الزمن اللازم للرى، وترشيد استهلاك المياه، بجانب تحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وكذلك ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

وأوضح إبراهيم، إنه تم تنفيذ أعمال تحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر فى مساحة 386 ألف فدان، بنسبة تنفيذ بلغت 74.61% ، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث، مما يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، والتى تستهدف ترشيد استهلاك المياه،