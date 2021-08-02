الفلبين: توزيع 20 مليون جرعة من اللقاحات كورونا

ذكر قصر "مالاكانانج" الرئاسي في الفلبين اليوم الإثنين، أنه تم توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقال المتحدث باسم القصر هاري روك - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية - إنه من بين 20 مليوناً و863 ألفاً و544 جرعة من اللقاحات التي تم توزيعها، هناك 11.7 مليون جرعة تم تلقيح المواطنين بها كجرعة أولى، فيما تم استخدام 9.1 مليون جرعة لتطعيم المواطنين بها كجرعة ثانية.

كان القصر الرئاسي قد أفاد قبل يومين فقط بأنه تم توزيع 19 مليوناً و359 ألفاً و927 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد، وتهدف الحكومة إلى تلقيح ما يصل إلى 70 مليون شخص بشكل كامل قبل نهاية العام لإعادة فتح الاقتصاد بأمان وسط جائحة كورونا.

وتستخدم الحكومة الفلبينية حاليا لقاحات مطورة من قبل شركات "فايزر" و"موديرنا" و"جونسون أند جونسون" و"أسترازينيكا" و"ساينوفاك".

كانت الفلبين سجلت حتى الآن أكثر من مليون ونصف إصابة بفيروس كورونا، وذلك منذ بداية الجائحة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

