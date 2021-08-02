تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 2-8-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين الموافق 2-8-2021، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا، حار رطب على السواحل الشمالية، مع زيادة نسبة الرطوبة لدرجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات، فيما يسود ليلًا طقس مائل للحرارة رطب على كل الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-



العظمى الصغرى

القاهرة 40 27

الإسكندرية 34 25

وادى النطرون 36 24

طنطا 39 25

شبين الكوم 40 27

دمنهور 36 25

بلطيم 34 24

مطروح 33 24

السلوم 37 23

سيوة 41 23

بورسعيد 34 25

دمياط 33 25

الزقازيق 40 26

المنصورة 39 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 26

العريش 36 25

رفح 35 24

رأس سدر 41 26

نخل 39 20

نويبع 38 29

طابا 38 24

كاترين 32 18

الطور 36 26

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 40 25

بنى سويف 40 25

المنيا 41 25

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 43 28

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 43 27

شلاتين 38 26

أبورماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27.