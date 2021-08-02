الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

فنزويلا تطعم سكانها لما فوق الأربعين ضدد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

باشرت فنزويلا مرحلة جديدة من التلقيح ضد فيروس كورونا مع فتح المجال لمن هم فوق الأربعين من العمر، على ما أعلنت نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز، فيما ظهرت مؤخرا إصابات بالمتحوّرة دلتا.


وقالت رودريجيز عبر التلفزيون الوطني: "إننا نقترب من نسبة 19% من السكان الملقحين.. هذه المرحلة (الجديدة) تشمل من هم فوق الأربعين من العمر، وبصورة أساسية من هم عرضة أكثر من سواهم للأمراض الأخرى التي ترافق فيروس كورونا أحيانا".

 


ووجهت نداء إلى كل من هم فوق الأربعين من العمر من أجل أن يتصلوا برقم هاتفي خصّص في الأيام الماضية لتنظيم حملة التلقيح للسكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة.


من جهته، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو الذي كان بجانب نائبته أن بلاده تعول على تلقي لقاحات بشكل آني عبر آلية كوفاكس التي أقيمت لضمان توزيع عادل للقاحات بين البلدان.


وأوضح أن "نظام كوفاكس أكد أنه سيسلمنا دفعات سيتم تلقيح 6.2 مليون شخص بواسطة اللقاحات التي اشتريناها عبر نظام كوفاكس وستبدأ الطائرات بالوصول في الأيام المقبلة.. ما سيعزز كامل نظام التلقيح الذي يشمل لقاحات صينية وروسية" وكوبية.


وتنتظر البلاد منذ أشهر وصول دفعات اللقاحات عبر نظام كوفاكس، في وقت تخضع لعقوبات أقتصادية دولية تتضمن تجميد أموال.
 

وكان مادورو طالب في وقت سابق الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإفراج عن نحو عشرة ملايين دولار من الأموال الفنزويلية المجمدة في إطار العقوبات الأمريكية على بلاده، وهي مخصّصة لتأمين آخر دفعة من ثمن لقاحات كوفاكس.
 

ولا تعترف الولايات المتحدة بمادورو رئيسا وفرضت على فنزويلا مجموعة من العقوبات ولا سيما مالية، على غرار جزء كبير من المجتمع الدولي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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