الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لجان الثانوية العامة تفتح أبوابها استعدادا لـ« الجيولوجيا» و«التفاضل»

طلاب
طلاب

بدأت المدارس الثانوي فى فتح أبوابها، استعدادا لتوافد المراقبين والملاحظين، والطلاب، على اللجان الامتحانية في اليوم السادس عشر من الامتحانات.

 ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة (العلمية /علوم)، اليوم الإثنين، امتحان مادة (الجيولوجيا والعلوم البيئية) بإجمالي 292 ألفا و428 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب "الشعبة العلمية/ الرياضيات" مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" بإجمالى 100 ألف و435 طالبا وطالبة.

وكان قد أدى أمس الأول، 292 ألفا و428 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية/علوم" امتحان مادة "الأحياء"، كما أدى 100ألف و453 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية/الرياضيات" امتحان مادة الرياضيات التطبيقية " الاستاتيكا"، وذلك في اليوم الخامس عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتقدم الدكتور رضا حجازى بخالص العزاء والمواساة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وإدارة تلا التعليمية لوفاة الملاحظ رضا محمد حسن عطية اليوم بعدما فاضت روحه إلى خالقها قبل بدء الامتحان مادة، قائلًا: نحتسبه عند الله شهيدًا.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية. 

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (6) حالات غش منهم (1) حالة نشر، و(5) حالات غش .

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