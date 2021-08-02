رفع 226 طن قمامة ومخلفات ومسح للأتربة فى قرى المحلة الكبرى

قال محمد عبدالوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنه تم رفع 226 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

من جانبه، شدّد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

فيما أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد سراج، رئيس المدينة، أنه تم رفع نحو 240 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة زفتى، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وكذلك صيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة، مؤكدًا على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ورفع تراكمات الرمال بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، حسب تعليمات الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ.

وأكد محمد صلاح فرحات، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، أنه تم رفع نحو 271 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أكد علي ضرورة التصدي لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة، ومنع أعمالهم التي تسيء للمظهر العام، وتساهم بشكل كبير في انتشار الأمراض، وكذلك أكد علي قيام عمال النظافة برفع أي تراكمات قمامة أولًا بأول على مدى الساعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون في الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة في الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفي الأوقات المحددة.