أنتونى فاوتشى: عودة الولايات المتحدة لإجراءات الإغلاق أمر مستبعد

قال أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن عودة الولايات المتحدة لإجراءات الإغلاق أمر مستبعد، وفق ما نقلته فضائية"إيه بي سي" الأمريكية.

ومن ناحية أخرى، حذر فاوتشي من تدهور الأوضاع مع زيادة أعداد الإصابات بسبب تفشي متحور دلتا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف فاوتشي الذي يشغل أيضاً منصب مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستطبق تدابير الإغلاق مجدداً، حتى لو تدهور الوضع بسبب تفشي الوباء لدى غير الملقحين.

وشدد على ضرورة الحصول على اللقاحات، مؤكدا أنه فعال ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إذ يجعل الإصابة غير خطيرة ويحول دون دخول المستشفى أو ربما الوفاة.

فيما حذر الدكتور أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض من أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخطأ بشأن جائحة كورونا في ظل استمرار زيادة الإصابات بين الأمريكيين خصوصا بين من لم يتلقوا اللقاح.

وأضاف فاوتشي، أنه نظرا لأن نصف عدد المواطنين الأمريكيين ليسوا مطعمين تطعيما كاملا فإن هذا يمثل مشكلة لاسيما وأن غالبية من يموتون يوميا من مصابي كورونا هم من غير المطعمين، مؤكدا ضرورة أن يوجه الجميع الرجاء لهؤلاء لتلقي اللقاح.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 198.02 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و382974.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 612044 35153287

الهند 424351 31655824

البرازيل 556370 19917855

روسيا 326530 6288677

فرنسا 111855 6103548

المملكة المتحدة 129654 5856528

تركيا 51332 5727045

الأرجنتين 105721 4929764

كولومبيا 120723 4785320

إسبانيا 81486 4447044