الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أنتونى فاوتشى: عودة الولايات المتحدة لإجراءات الإغلاق أمر مستبعد

أنتونى فاوتشى
أنتونى فاوتشى

قال أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن عودة الولايات المتحدة لإجراءات الإغلاق أمر مستبعد، وفق ما نقلته فضائية"إيه بي سي" الأمريكية.

 

ومن ناحية أخرى، حذر فاوتشي من تدهور الأوضاع مع زيادة أعداد الإصابات بسبب تفشي متحور دلتا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وأضاف فاوتشي الذي يشغل أيضاً منصب مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية،  لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستطبق تدابير الإغلاق مجدداً، حتى لو تدهور الوضع بسبب تفشي الوباء لدى غير الملقحين.

 

وشدد على ضرورة الحصول على اللقاحات، مؤكدا أنه فعال ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إذ يجعل الإصابة غير خطيرة ويحول دون دخول المستشفى أو ربما الوفاة.

 

فيما  حذر الدكتور أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض من أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخطأ بشأن جائحة كورونا في ظل استمرار زيادة الإصابات بين الأمريكيين خصوصا بين من لم يتلقوا اللقاح.

 

وأضاف فاوتشي، أنه نظرا لأن نصف عدد المواطنين الأمريكيين ليسوا مطعمين تطعيما كاملا فإن هذا يمثل مشكلة لاسيما وأن غالبية من يموتون يوميا من مصابي كورونا هم من غير المطعمين، مؤكدا ضرورة أن يوجه الجميع الرجاء لهؤلاء لتلقي اللقاح.

 

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 198.02 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و382974.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 612044 35153287
الهند 424351 31655824
البرازيل 556370 19917855
روسيا 326530 6288677
فرنسا 111855 6103548
المملكة المتحدة 129654 5856528
تركيا 51332 5727045
الأرجنتين 105721 4929764
كولومبيا 120723 4785320
إسبانيا 81486 4447044

أنتوني فاوتشي جو بايدن الولايات المتحدة فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا الوباء المستشفى جائحة كورونا رويترز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

زى أفلام الأكشن .. شاهد حادث مرورى مروع بالمهندسين

الباز: الوساطة الجزائرية «طوق نجاة» لإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة

«تفتيش صادم».. مفتشات يعتدين جنسيا على طالبات الثانوية (وثائق)

اليوم.. اختتام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمادتى الجيولوجيا والتفاضل والتكامل

درة مع زوجها

تفاصيل المسابقة العالمية لـ«القرآن الكريم» المخصصة لمتحدى الإعاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي