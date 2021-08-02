الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تظاهرات رفضًا لقيود «كورونا» في ألمانيا

احتجاجات برلين
احتجاجات برلين

تحدى آلاف الأشخاص الرافضين للقيود المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الحظر المفروض على التظاهرات، وتجمعوا بشكل غير قانوني في شوارع برلين، ما تسبب بحصول اشتباكات مع الشرطة، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.

وقالت الشرطة، إن بعض المتظاهرين ضايقوا وهاجموا عددًا من عناصرها في حيّ شارلوتنبورج غربي العاصمة الألمانيّة، وتجاهلوا حواجز الطُرق في المدينة.

وكتبت شرطة برلين على "تويتر" حاولوا تجاوز جهاز الشرطة بالقوة، وأدى ذلك إلى استخدام الغاز والهراوات والعنف الجسدي، مشيرةً إلى اعتقال كثير من الأشخاص.

وقال متحدث باسم الشرطة لاحقًا، إن 5 آلاف شخص شاركوا في الاحتجاج وإن أكثر من 600 اعتُقلوا.

ونظمّت الاحتجاج حركة كويردنكر (المفكرون الأحرار)، التي برزت بصفتها المنتقد الرئيسي للقيود الصحية المفروضة في ألمانيا.

وكان قضاة قد حظّروا عددًا من التظاهرات التي كان مزمعًا تنظيمها نهاية الأسبوع، وكان مفترضًا أن يشارك 22500 شخص في إحدى هذه المسيرات .

وأفادت محكمة بأنّه لا يمكنها السماح بتنظيم التجمّعات، خشية خرق المشاركين قواعد وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي، في وقت ترتفع أعداد الإصابات في ألمانيا مجدّدًا.

ونشرت شرطة برلين أكثر من ألفي عنصر مزوّدين معدّات مكافحة الشغب في أنحاء المدينة، تحسّبًا لتجمّع المحتجين رغم الحظر.

ورفع بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها حرية ولا لديكتاتورية كورونا، فيما لم يضع العدد الأكبر من المشاركين كمامات.

وتوعّدت الشرطة باستخدام خراطيم المياه لتفريق مجموعات كانت متجهة إلى بوابة براندنبورج في فترة بعد الظهر، قبل أن يُغادر المتظاهرون المكان.

وجذبت حركة "كويردنكر" الألمانية خليطًا من الأشخاص، بينهم المعارضون للّقاحات وأصحاب نظريّات المؤامرة وأعضاء في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد.

وشارك الآلاف وأحيانا عشرات الآلاف في تظاهرات "كويردنكر"، لكن عادة ما يتم تفريق تجمّعاتهم لخرقها قواعد احتواء الفيروس، وتخللت بعض التظاهرات أعمال عنف متفرقة.

وأعلن جهاز الأمن الداخلي الألماني في أبريل، أنه سيفرض رقابة على بعض أعضاء "كويردنكر" على خلفية المخاوف المرتبطة بتهديدهم الديموقراطية وارتباطهم باليمين المتطرف

 

فيروس كورونا التظاهرات الشرطة المتظاهرين العنف الجسدي حركة كويردنكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 2-8-2021

بتخفيضات تصل لـ 60%.. انطلاق الأوكازيون الصيفي اليوم

وصول الغواصة (S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية

«متدفعش أكثر من ثمنها».. مصايف الإسكندرية توضح أنواع الشواطئ وأسعارها

تفاصيل خطة مصر القومية للنهوض بصناعة البتروكيماويات

زى أفلام الأكشن .. شاهد حادث مرورى مروع بالمهندسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي