الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن فى أطفيح.. اليوم

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم الجيزة، اليوم  الإثنين، محاكمة 9 متهمين لارتكابهم جريمة قتل مواطن بمنطقة أطفيح بالجيزة.

واسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة ضرب المجني عليه حسام بكري عمدًا مع سبق الاصرار، على إثر خلاف سابق بينهم وبين عائلة المجني عليه، الأمر الذي أثار حفيظتهم، فاستجلبوا أداة مما تستخدم في الاعتداء " كوريك بناء"، وتوجهوا لمسكنهم، وما أن ظفروا بالمجني عليه حتى كال الأول إليه ضربة قاسية على رأسه بالأداة بحوزته حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الواقعة للشد من أزرة فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

كما أسند للمتهمين من الأول وحتى السابع استعراض القوة ولوحوا بالعنف كفريقين، واستخدموه قبل بعضهما البعض والمارة من المواطنين وأهالي وقاطني قرية عرب الكريمات، وكان من شان ذلك الفعل القاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم، وتعرض حياتهم للخطر، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجريمتين موضعي الاتهام.

كما تبين أن المتهمون من السادس حتى السابع، ضربوا المجني عليه محمود سعد عمدًا مع سبق الإصرار، حيث كال إليه المتهم الثامين عدة ضربات بسلاح أبيض سكين بحوزته حال تواجد المتهمين السادس والسابع على مسرح الواقعة للشد من أزره فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وبذلك يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها فى مواد القانون 236 و 241 من قانون العقوبات، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل برقم 170 لسنة 1981، بناءَ عليه تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة طبقًا لمواد الاتهام لنظر القضية أمام محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين عن ما أسند اليهم من اتهام في القضية.

محاكمة متهمين قتل أطفيح جنايات الجيزة محاكم الجيزة

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وائل لطفي

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