5 مراكز وفرق متنقلة لتسهيل الحصول على لقاح كورونا ببورسعيد

قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إن المحافظة تضم 5 مراكز لـ "لقاح كورونا"، "مستشفى النصر، ووحدة صحة المسنين، وبنك الدم، ومركز طبي أول بورفواد، ومركز الإرشاد الوراثي".

وأكد أبو هاشم، أن البداية كانت بمركزين وجرى زيادة عدد المراكز، لتخفيف الزحام وتقديم خدمة متميزة للمواطن، مشيرًا إلى أن جميع المراكز تعمل بكامل طاقتها بأطقم طبية على أعلى مستوى، وبشكل مميكن يضمن حصول المواطن على الخدمة بسهولة ويسر.

وأشار وكيل صحة بورسعيد، إلى استمرار جهود الفرق الطبية المتنقلة فى إعطاء لقاح كورونا لكافة العاملين في عدد من القطاعات، وذلك في إطار مجابهة انتشار الفيروس، حيث تم إعطاء الطُعم لـ "التربية والتعليم، والجامعة، وموظفي الأحياء، والقضاة والعاملين بمحكمة بورسعيد، وعدد من المديريات"، مؤكدًا على استمرار عمل الفرق.

وأوضح، أن الفرق المتنقلة التابعة للمراكز الخاصة يتقديم لقاح كورونا تقوم بتطعيم أهالي المحافظة غير القادرين على الانتقال إلى مركز اللقاح بالمنزل، وذلك لمن تلقوا منهم رسائل التأكيد وغير قادرين على الانتقال لمراكز اللقاح التي تم تحديدها بالرسالة، وذلك بعد التواصل مع المركز التابع من قبل أهالي الحالات وطلب التطعيم بالمنزل.

وفي شأن آخر استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور عادل تعيلب رئيس هيئة الرعاية الصحية السابق ببورسعيد، والدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية الحالى ببورسعيد، بديوان عام محافظة بورسعيد.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للدكتور عادل تعيلب لتوليه منصب المدير العام للإدارة العامة لشؤون الأفرع برئاسة الهيئة، كما قدم المحافظ التهنئة للدكتور مصطفى شعبان لتوليه منصب مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بمجهودات الدكتور عادل تعيلب خلال فترة توليه رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، مؤكدا أن بصماته كانت واضحة خلال الفترة السابقة والتى شهدت تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وإحداث طفرة طبية غير مسبوقة ببورسعيد، وتمنى اللواء عادل الغضبان، مزيد من التوفيق للدكتور عادل تعيلب فى منصبه الجديد بالقاهرة، كما أكد على ثقته فى مجهودات الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية الحالى لتحقيق مزيد من التقدم لفرع الهيئة ببورسعيد متنميا له دوام التوفيق.