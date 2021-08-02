ألمانيا.. تحذير من أن خط أنابيب «نورد ستريم 2» قد يصبح «من الماضى»

حذر مسؤول بيئي رفيع المستوى في ألمانيا من أن المشروع المثير للجدل، خط أنابيب نورد ستريم2 ، قد يصبح شيئا من الماضي قريبا.



وقال ديرك ميسنر، رئيس الوكالة الاتحاية لحماية البيئة (يو بي إيه) في تصريحات لمجموعة "أر إن دي" الإعلامية نُشرت اليوم الاثنين: "نورد ستريم 2 يمكن أن يتحول بسرعة إلى شيء يشبه الديناصور (شيئا من الماضي) بين مشاريع الطاقة، لأننا نريد أن نصل إلى معدل صفر انبعاثات بحلول عام 2045".



ومن المقرر أن ينقل الخط، الذي أوشك على الانتهاء، الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا مباشرة.



وقال ميسنر إن على الحكومة الألمانية المقبلة أن تسعى إلى تحقيق أهداف طموحة لحماية المناخ، ويأتي ذلك قبل الانتخابات المقررة في ألمانيا الشهر المقبل.

ومشروع "نورد ستريم 2" الذي في حال تشغيله سيضاعف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا الى المانيا، أحدث انقساما بين العواصم الأوروبية لفترة طويلة كما غذى التوترات مع واشنطن.



ومن المقرر أن يتجاوز المشروع البنية التحتية لخطوط الأنابيب التابعة لأوكرانيا، ما يحرم هذا البلد من رسوم عبور تتجاوز نحو مليار يورو سنويا.



وتعارض بولندا ودول البلطيق المشروع بشدة خوفا من اكتساب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفوذا أكبر على الدول التي تحررت من سيطرة موسكو مع نهاية الحرب الباردة.



لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخلى في مايو عن فرض عقوبات رئيسية على "نورد ستريم 2" بعد أن خلص إلى أن الوقت قد فات لوقف المشروع، مفضلا السعي للتعاون مع ألمانيا.