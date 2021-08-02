الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ألمانيا توجّه بجرعة ثالثة من لقاحات كورونا للمسنين

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تعتزم ألمانيا بدء تطعيم المسنين والفئات الأكثر عرضة للخطر بجرعات إضافية معززة من لقاحات كورونا اعتبارا من الـ1 من سبتمبر، مع تزايد المخاوف من طفرة "دلتا" كورونا.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مشروع قرار في هذا الصدد، بأن الخطة التي ستعتمدها ألمانيا توصي بتشجيع تطعيم من تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ما يعني رفع مستوى التوجيهات السابقة.

وأضافت أنه "من المتوقع أن يضع وزير الصحة ينس سبان و16 وزيرا للصحة في مقاطعات ألمانيا، اللمسات الأخيرة على الخطط التي وضعها مسؤولون في الوزارة".

وأشارت إلى أنه "سيتم إرسال فرق التطعيم المتنقلة إلى دور الرعاية لتقديم جرعات معززة من لقاحي "موديرنا" و"فايزر"، بغض النظر عن اللقاح الذي حصل عليه نزلاؤها في الأصل. وسيتمكن الأطباء أيضا من إعطاء اللقاح المعزز لكبار السن والأشخاص الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة".

وأضافت أنه "في محاولة لتطعيم مزيد من الشباب، يسعى وزراء الصحة إلى فتح جميع مراكز التطعيم في البلاد لمن تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، كما وينص مشروع القرار على أن المدارس والجامعات يجب أن تقدم الجرعات أيضا".

اصابات كورونا في ألمانيا

وكانت سجلت السلطات الصحية الألمانية، 2097 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في ألمانيا منذ بدء انتشار الجائحة إلى 3 ملايين و771 ألفا و262 حالة.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية - بحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية - أمس الاحد بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 91 ألفا و659 حالة.

وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين من الوباء بلغ حتى الآن 3 ملايين و654 ألفا و500 شخص.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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