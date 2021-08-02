الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تمديد إغلاق كورونا العام فى أستراليا حتى الـ8 من أغسطس

أستراليا
أستراليا

أفادت وكالة "رويترز" بأن أستراليا قررت تمديد الإغلاق العام حتى الـ8 من أغسطس في مدينة بريزبان ومحيطها لاحتواء تفشي طفرة "دلتا" من فيروس كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين الصحيين في المدينة طلبوا تمديد الإغلاق هذا للتمكن من احتواء متحور "دلتا".

وسجلت ولاية كوينزلاند وعاصمتها بريزبان 13 إصابة جديدة محلية بالفيروس، ارتفاعا من تسع حالات في اليوم السابق، وكان من المقرر أن ينتهي الإغلاق مساء الثلاثاء.

وكانت أفادت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم في المجمل إعطاء 12 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في استراليا حتى الآن.

وقدرت بلومبرج أن متوسط معدل التطعيم في أستراليا يبلغ 136 ألفا و 448 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 6 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم بالبلاد قبل حوالي 22 أسبوعا. ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 34 ألفا و924 حالة، فضلا عن وفاة 924 شخص.


وسجلت أستراليا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و26 أسبوعا.


يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

زى أفلام الأكشن .. شاهد حادث مرورى مروع بالمهندسين

الباز: الوساطة الجزائرية «طوق نجاة» لإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة

«تفتيش صادم».. مفتشات يعتدين جنسيا على طالبات الثانوية (وثائق)

اليوم.. اختتام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمادتى الجيولوجيا والتفاضل والتكامل

درة مع زوجها

تفاصيل المسابقة العالمية لـ«القرآن الكريم» المخصصة لمتحدى الإعاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي