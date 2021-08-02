تمديد إغلاق كورونا العام فى أستراليا حتى الـ8 من أغسطس

أفادت وكالة "رويترز" بأن أستراليا قررت تمديد الإغلاق العام حتى الـ8 من أغسطس في مدينة بريزبان ومحيطها لاحتواء تفشي طفرة "دلتا" من فيروس كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين الصحيين في المدينة طلبوا تمديد الإغلاق هذا للتمكن من احتواء متحور "دلتا".

وسجلت ولاية كوينزلاند وعاصمتها بريزبان 13 إصابة جديدة محلية بالفيروس، ارتفاعا من تسع حالات في اليوم السابق، وكان من المقرر أن ينتهي الإغلاق مساء الثلاثاء.

وكانت أفادت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم في المجمل إعطاء 12 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في استراليا حتى الآن.

وقدرت بلومبرج أن متوسط معدل التطعيم في أستراليا يبلغ 136 ألفا و 448 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 6 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم بالبلاد قبل حوالي 22 أسبوعا. ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 34 ألفا و924 حالة، فضلا عن وفاة 924 شخص.



وسجلت أستراليا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و26 أسبوعا.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.