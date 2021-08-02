البرازيل تقترب من 20 مليون إصابة بكورونا والوفيات تتراجع

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 20503 إصابات جديدة بفيروس كورونا و464 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة.



ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 19 مليونا و938 ألفا منذ ظهور الوباء، في حين بلغ العدد الرسمي للوفيات 556834، وذلك وفقا لبيانات الوزارة.



وتسجل البرازيل حاليا ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات.



ومع تقدم حملة التطعيم باللقاحات، تراجع معدل الوفيات في سبعة أيام إلى 932 في الأسبوع الماضي مقابل زهاء ثلاثة آلاف وفاة في ذروة تفشي الوباء مطلع أبريل وفقا لإحصاء رويترز.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

